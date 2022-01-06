“بدعم أممي” سعي لإقامة شبكات تجارية ليبية تونسية

أشرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا على إقامة شبكات تجارية لأصحاب المشاريع الليبيين، مع الشركات التونسية.

وأوضح البرنامج الأممي أن 35 من أصحاب المشاريع الليبيبن أجروا جولة دراسية في العاصمة التونسية، قاموا خلالها بزيارة العديد من الشركات التونسية للاستفادة من تجاربهم التجارية، وللحصول على الخبرة الفنية من الزيارات لتحسين وتوسيع أعمالهم، مما يسمح لهم بإنشاء شبكات جديدة لأصحاب المشاريع بين البلدين، وفق بيان البرنامج.

يُذكر أن أصحاب المشاريع تلقوا جلستين تدريبيتين عن التوظيف الشامل للجنسين وللإدارة المالية، وذلك لزيادة مهاراتهم في إدارة الأعمال.

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