سعر صرف الدولار يرتفع عند اغلاق سوق المشير للعملات

ارتفع سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي عند اغلاق سوق المشير للعملات والذهب في العاصمة طرابلس اليوم الخميس، بعد انخفاضه يوم امس.

وسجل سعر صرف الدولار الامريكي 4.99 دينار ليبي فيما ارتفعت اسعار الدولار حوالة تركيا إلى 5 دينار ليبي. فيما سجل الدولار بشيك الوحدة ارتفاعه ايضا إلى 5.09 دينار.

واستقر سعر صرف اليورو مقابل الدينار الليبي عند 5.53 دينار ليبي، كما سجل الجنية الاسترليني استقراره عند 6.65 دينار ليبي.

بينما بلغ سعر جرام الذهب المسبوك 213 دينار ليبي، فيما بلغ سعر جرام الذهب الكسر عيار 18 بـ 209 دينار ليبي.