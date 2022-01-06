“الشهوبي” يستعرض عدة مواضيع مشتركة مع سفير دولة قطر المعتمد لدى دولة ليبيا

إلتقى وزير المواصلات محمد الشهوبي اليوم الخميس سفير دولة قطر المعتمد لدى دولة ليبيا خالد الدوسري بحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي خالد السويسي ومدير مكتب التعاون الفني عادل بخيت .

حيث تم استعراض عدة مواضيع مشتركة ومستجداتها ومنها تحديث الاتفاقيات المبرمة سابقاً وفتح مجالات التدريب .

وتم كذلك استعراض ومناقشة نتائج الزيارة التي قام بها الشهوبي لدولة قطر ، وبحث الجانب الاستثماري ودعوة المستثمرين القطريين للمساهمة في دعم الشعب الليبي ولتعزيز العلاقات .

وفي الختام تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع للمستثمرين القطريين والمؤسسات المحلية لبحث سُبل التعاون وفتح آفاق عمل جديدة بين البلدين .

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