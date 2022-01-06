“الفاو” أسعار الغذاء العالمية تقفز إلى أعلى مستوياتها في 10 سنوات

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة “الفاو” الخميس، إن أسعار المواد الغذائية العالمية وصلت إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات خلال عام 2021، مسجلة ارتفاعاً بمعدل 28% مقارنة بالعام السابق 2020.

وبحسب تقرير للمنظمة، نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن مؤشرها الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية المتداولة الشائعة، سجل انخفاضااً لأسعار الغذاء بشكل طفيف خلال ديسمبر الماضي.

وأضافت المنظمة، ومع ذلك، فإن المؤشر كان عند مستوى 133.7 نقطة الشهر الماضي، أي لا يزال قريبا من المستوى القياسي المسجل في فبراير 2011 عند 137.6 نقطة.

وأوضحت المنظمة، بأنه بالنسبة للعام الماضي بأكمله، استقر المؤشر عند 125.7 نقطة، وهو أيضا أعلى مستوى خلال عقد من الزمن.

يذكر بأن منظمة “الفاو” كشفت في تقرير صادر عنها في وقت سابق، بأن جائحة كورونا، كشفت مدى هشاشة النظم الزراعية والغذائية أمام الصدمات، وأفضت إلى ازدياد انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية في العالم.