وزارة العمل تعلن عزمها إطلاق مشاريع تستهدف فئة الشباب

أكد وزير العمل والتأهيل علي الرضا، أن الوزارة بصدد تجهيز عدد من المشاريع والبرامج لدعم فئة الشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم الرضا ووزير الشباب فتح الله الزني، ناقشا فيه آلية التعاون للبدء بالمشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج، بالإضافة لدعم مشاريع ريادة الأعمال للشباب الباحثين عن العمل، حيث شدد الطرفان على أهمية التواصل المستمر فيما يخص تأهيل الشباب وفق احتياجات سوق العمل.

يُذكر أن وزارة العمل أطلقت روزنامة التدريب للعام 2022، والتي تتضمن تأهيل الشباب والرفع من إمكانياتهم تمهيداً لإدماجهم في سوق العمل.

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