وزارة المالية تنشر ملخصاً عاماً يوضح الإنفاق الحكومي وحصيلة الإيرادات النفطية والسيادية خلال العام 2021

نشرت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك ملخصاً عاماً للإنفاق الحكومي والإيرادات النفطية والسيادية خلال العام 2021.

موضحاً في أولى وثاني جداوله بنود المصروفات وأنواعها، تليها كل الجهات الحكومية التشريعية والتنفيذية وماتبعها من وزارات وهيئات.





كذلك أدرجت كشفاً توضيحياً من تنفيذ إدارة الخزانة لنفقات الطوارئ التي تمت عبر 34 جهة مذكورة بالاسم إلى جانب المبالغ التي صرفتها.







وفي الباب الثالث المتعلق بالتنمية أوضحت الأرقام أنّ المخصصات كانت بإجمالي 17،390،149،814 مليار دينار تم تقسيمها على مشروعات القطاعات، الشركة العامة للكهرباء، المؤسسة الوطنية للنفط وأخيراً الدراسات العُليا والبعثات.

وفي آخر الجداول كان الشرح على الإنفاق الحكومي في الباب الرابع من الميزانية المتعلق بالدعم الذي كلّف الدولة مخصصات بقيمة 20،830،325،734 مليار دينار؛ انتقالاً إلى إجمالي الإيرادات النفطية والسيادية التي تجاوزت حاجز 105 مليار دينار.





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