وزير الرياضة يوضح مصروفات الوزارة للأندية والاتحادات الرياضية ضمن ميزانية العام 2021 ويقول: ماخُصص لوزارتنا قليلٌ جداً

تحدّث وزير الرياضة بحكومة الوحدة الوطنية “الجويفي” خلال فعاليات ندوة “المكاشفة” للإنفاق الحكومي عام 2021، حيث قال بأن الوزارة أنفقت 110 مليون عبر باب التنمية و71 مليون دينار كدعم للأندية الرياضية والاتحادات والمشاركات الخارجية.

أيضاً 25 مليون دينار كنفقات على ديوان الوزارة وفروعها، مشيراً إلى أن ماتخصيصه للوزارة يعتبرُ قليلاً جداً، وفي الحديث عن ملف الملاعب قال “الجويفي” أن جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية قد خصّص لصيانة ملعب النهر 21 مليون و9 مليون للصالات الرياضية.

بينما كان لملعب 28 مارس مخصصات بقيمة 42 مليون كدُفعة أولى و 60 مليون دفعة ثانية، ولصيانة المدن الرياضية والساحات الشعبية تم صرف 125 مليون للجهاز.

رجوعاً إلى باب التنمية أوضح “الجويفي” أن الـ 100 مليون دينار قُسمت إلى 40 مليون لتنفيذ 29 مشروع نسبة الإنجاز فيها الآن كبيرة جداً والـ 60 مليون دينار الأُخرى لتنفيذ 46 مشروع، وبلغت المصروفات حتى الآن 18 مليون و 783 ألف دينار.

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