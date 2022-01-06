الحكومة أنفقت كامل ميزانية 2021 بأكثر من 86 مليار دينار – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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كشفت وزارة المالية أن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة أنفقت كامل ميزانية عام 2021 والبالغة أكثر من 86 مليار دينار.

وأوضحت الوزارة في ملخصها العام للعام الماضي 2021، أن إجمالي نفقات المجلس الرئاسي بلغت 567.580.161 دينار.

وأشارت إلى أن نفقات المجلس الأعلى للدولة بلغت 97.739.846 دينار، ونفقات مجلس الوزراء 5.627.744.602 دينار، ونفقات مجلس النواب 1.166.458.170 دينار ليبي.

وأضافت وزارة المالية، أن إنفاق وزارة الدفاع بلغ 4.746.174.450، وناهز إنفاق وزارة الداخلية مبلغ 4.978.181.408، ووزارة الخارجية 1.102.673.720 دينار ليبي.