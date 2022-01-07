اللافي يجيب على تساؤل صدى حيال عدم وجود عدة قرارات بموقع حكومتنا

قال وزير الدولة للإتصال والسياسة “وليد اللافي” في إجابة لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن عدم وجود عدة قرارات بموقع حكومتنا : المنصة بدأت بإطلاق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بعد شهرين من انطلاق الحكومة، فقد كانت الحكومات في السابق ومن 201‪1 لا تنشر هذه القرارات بشكل منتظم، وهناك آلية متبعة أي كل ما يحال إلى المنصة من خلال مكتب الشؤون القانونية يتم نشره.

وأضاف بالقول : أحياناً يحصل بعض اللبس في الترقيم وسبب الأرقام المتفاوتة هو أن بعض منها يصدر لقرارات المجلس لتسلسل المجلس، والآخر يصدر بتسلسل لقرارات رئيس المجلس وبالتالي يحدث هناك بعض اللبس، ويعتقد البعض أنه ليست كل القرارات منشورة.

موضحاً بأن بعض القرارات ذات طبيعة قد تكون سرية أو خاصة تقدرها الإدارة القانونية في مجلس الوزراء في مسألة النشر، لكن تضل هذه الخطوة جيدة وإن كانت متأخرة بشكل عام في ليبيا ولكن إلى حد ما أن كل القرارات المرتبطة بالمواطنين أو بالشأن العام تنشر بشكل سريع ودوري.

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