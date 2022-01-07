برنت يقفز فوق حاجز الـ82 دولارا

أخبار ليبيا24

قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس المقبل 0.52 بالمائة لتتداول عند 82.49 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 82.06 للبرميل.

واستهلت عقود برنت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 81.99 دولارا للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط “نيمكس” تسليم فبراير القادم 0.55 بالمائة. لتتداول عند مستويات 80.06 دولارا للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 79.62 دولارا للبرميل.

واستهلت عقود “نيمكس” تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 79.46 دولارا للبرميل.

أتى هذا الارتفاع مع الاضطرابات الي تشهدها كازاخستان. والتي أثارت قلقا من إمكانية اضطراب إمدادات أوبك+ تزامنا مع تراجع الإنتاج في ليبيا.

وتراجع إنتاج ليبيا إلى 729 ألف برميل يوميا، من إنتاج مرتفع بلغ 1.3 مليون برميل يوميا العام الماضي، وذلك نظرًا لأعمال صيانة خط أنابيب واصل بين حقول السماح-الظهرة، ومنها إلى ميناء السدرة.