وزير المالية يوضح اخر تطورات صرف منحة الزوجة والابناء ورواتب شهري نوفمبر وديسمبر

أوضح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة خالد المبروك أخر تطورات صرف منحة الزوجة والابناء والامور المتعلقة بها.

وقال الوزير في تصريحات اعلامية أن منحة الزوجة والأبناء صُرفت للأبناء فقط، لأن بيانات منظومة السجل المدني واضحة فيما يتعلق بالأبناء، لكن بالنسبة للزوجة كان الموضوع مختلف.

وأضاف الوزير إنه سيتم صرف منحة الزوجة، بعد أن تقوم وزارة الشؤون الاجتماعية بعمل منظومة خاصة بها لأن هناك بعض المتغيرات بالنسبة للزوجة حالة دون صرف المنحة لها.

وأكد الوزير أن تأخر صرف الرواتب في شهر نوفمبر وديسمبر، نتيجة الإفراجات وتغيير المسار والعلاوات والترقيات التي حدثت، بجانب صرف مرتبات التعليم.

وقال الوزير أن تم إرجاع قيمة الــ20% التى خصمت لأغلب الموظفين وعددهم (446,000) موظف وسوف تصرف مع مرتبات الشهر القادم.