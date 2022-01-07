دعوة فرنسية لإنعاش العلاقات التجارية مع ليبيا

انتقدت عضو مجلس الشيوخ الفرنسي ورئيسة جمعية الصداقة الفرنسية الليبية، أنجيلا بريفيل، تباطؤ سلطات بلادها في إعادة فتح القنصلية الفرنسية بليبيا، وهو ما أثر سلبيًا على الاستثمار مع الشركات الليبية الراغبة في الاستفادة من خبرة الشركات الفرنسية في مجالات عدة.

وأضافت بريفيل أن عدم وجود سفارة لفرنسا في طرابلس يدفع برجال الأعمال الليبيين للتوجّه للسفارة الفرنسية في تونس للحصول على تأشيرة عمل، وهو ما يسبب تعطيلاً كبيرًا نتيجة انتظارهم لمدة تصل لنحو أسبوعين؛ الأمر الذي جعل رجال الأعمال يُفضّلون إيطاليا التي يستغرق الحصول على تأشيرة سفر إليها يوميْن فقط نظرًا لوجود سفارة لروما بطرابلس.

ودعت “بريفيل” بلادها إلى إنعاش العلاقات التجارية مع ليبيا لتفادي فقدان باريس حصتها في السوق الليبية، خاصةً أن فرنسا تملك شركاتٍ كبرى يمكن أن تُساعد في إعادة بناء ليبيا.

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