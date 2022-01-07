خاص..بعد وصول شحنة 100 مليون اليوم إلى بنغازي.. فريق السيولة يؤكد أن إجمالي الشحنات المرسلة لفروع المصارف 570 مليون

كشف فريق السيولة بمصرف ليبيا المركزي حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن إجمالي الشحنات المرسلة خلال أسبوع والتي بلغت 570 مليون دينار لفروع الجمهورية و التجاري والوحدة .

حيث أكد الفريق على وصول شحنة سيولة السادسة هذه اللحظات لمطار بنينا بمدينة بنغازي قادمة من مصرف ليبيا المركزي طرابلس بقيمة 100 مليون دينار مخصصة لفروع مصرف الجمهورية .

كما أكد فريق السيولة إستمراره لنقل باقي الشحنات لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية ، التي ستباشر في صرف السيولة بشكل يومي ورفع سقف السحب اعتباراً من يوم الأحد القادم .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية