اقتصاد

“صبري” يطمئن العمالة المصرية المتجهة لليبيا: “لا داعي للقلق”

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف مستشار وزير القوى العاملة للمعلومات والتحول الرقمي المصري، حسين صبري، أن العمالة المصرية لا تزال تساورها مخاوف أمنية من السفر إلى ليبيا.

وأوضح “صبري” أنه بعث برسائل طمأنة عن استقرار الأوضاع في ليبيا للعمالة المصرية من خلال اللقاءات مهم، معتبرًا أن إطلاق منظومة الربط الإلكتروني يهدف للوصول لكل عامل مصري في أي وقت، كما أنها تضمن الجدية في العقود إلى جانب التأمين الصحي والإقامة.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ”القاهرة 24″: “لا داعي للقلق”.

ولفت إلى أن موقف المستشار العمالي في الدفاع عن أي مهاجر بالسر على ليبيا سيكون ضعيفًا.

وأوضح “صبري” أن الحكومة المصرية فوجئت بأن أول طلبية ليبية للعمالة المصرية كانت في المجال الطبي، منوهًا إلى أن ذلك يعني أن العمالة المصرية مطلوبة في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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