وزير العمل والتأهيل يبحث مع وزير الشباب سبل التعاون المشترك

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد “، مع وزير الشباب “فتح الله الزني” وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين .

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات أبرزها التدريب والتأهيل ومشاريع ريادة الأعمال للشباب الباحثين عن العمل بالتنسيق مع الوزارة، وكذلك آلية التعاون للبدء في المشروع الوطني للتأهيل وإعادة الإدماج.

ومن جهته أكد “العابد” على أهمية التواصل المستمر في مايخص تأهيل الشباب وفق إحتياجات سوق العمل، مشدداً على أن الوزارة بصدد تجهيز عدد من المشاريع والبرامج لفئة الشباب .

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