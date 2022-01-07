اقتصاد

شحنة سادسة من السيولة النقدية تصل مطار بنينا ببنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت إلى مطار بنينا في مدينة بنغازي شحنة مالية قدرها 100 مليون دينار لتوزيع السيولة النقدية على مصارف المدنية وعموم المنطقة الشرقية، وفق ما ذكره فريق السيولة بمصرف ليبيا، وهي الشحنة السادسة من مخصصات فروع مصرف الجمهورية.

وذكر “فريق السيولة” أن إجمالي قيم الشحنات المرسلة وصل خلال أسبوع إلى 570 مليون دينار لفروع مصارف الجمهورية والتجاري والوحدة ، كما أكد الفريق أنه مستمر في نقل بقية الشحنات لفروع المصارف بالمنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن المصارف ستباشر في صرف السيولة بشكل يومي ورفع سقف السحب اعتبارًا من يوم الأحد المقبل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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