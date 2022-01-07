العمالة المصرية لديها تخوف أمني من السفر إلى ليبيا

قال مستشار وزير القوى العاملة في مصر حسين صبري البكباشي إنه لا يزال لدى العمالة المصرية حتى الآن تخوفات أمنية إزاء السفر إلى ليبيا.

وأضاف البكباشي أن كل الأمور مستقرة وأكدنا أن العامل المصري تحت أعيننا ولهذا الهدف أطلقنا منظومة الربط الإلكتروني للوصول إلى العامل المصري طوال الوقت .

وأوضح من جانبه إن منظومة الربط الإلكتروني تضمن الجدية في العقود لعدم حدوث أي تجاوز والقضاء على العقود الوهمية من قبل السماسرة فضلا عن التأمين الصحي وفيزا الإقامة .

وأشار البكباشي إلى أن بروتوكول التعاون بين الحكومة المصرية والحكومة الليبية يضمن للطرفين تحقيق أهدافهما حيث ضمان الحفاظ على ابننا الذاهب إلى هناك بعدم حدوث أي تجاوزات وفي الجهة الأخرى الحفاظ على أن العامل الذاهب هو مؤهل بشكل تام للوظيفة المطلوبة .

وأكد أن الحكومة المصرية تفاجأت بأن أول طلبية كانت في المجال الطبي وذلك يعني أن العمالة المصرية مطلوبة وأن ليبيا تبدأ مرحلة الانتقال وتصادف معها أن هناك مستشفى بدأ خروجه للحياة ويحتاج إلى أطباء وممرضين، وده معناه أن العقود الجاية هتكفي وهتغطي كل المجالات .

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