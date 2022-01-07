بلدية غريان تعيد اختصاصات توزيع الوقود إلى الشركات المختصة

أعلنت بلدية غريان عودة إدارة ملف الوقود في المدينة إلى شركات توزيع الوقود التابعة للدولة، وفقًا لاختصاصاتها، بعد أن كانت تُدار عبر لجنة الطوارئ بالبلدية.

وأرجعت البلدية في بيان، إعادة الاختصاص لشركات توزيع الوقود، لاستتباب الأمن بالبلدية وانتهاء حالة الطوارئ، بالإضافة لمبررات أوجبت عدم التدخل في عمل الشركات والجهات المكلفة بالحماية والرقابة، مشيرة إلى أنها ستتابع أداء الشركات المذكورة لضمان وصول الوقود بأنواعه للمواطنين، وستتخذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية في حال وجود أي خروقات أو تأخير.

جدير بالذكر أن بلدية غريان شكّلت لجنة للطوارئ لإدارة عمليات توزيع الوقود والكيروسين في المدينة، بعد الأزمة التي أدت إلى الازدحام مع انخفاض درجات الحرارة في المنطقة الجبلية، والحاجة للوقود من أجل التدفئة.

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