اقتصاد

النائب العام يأمر حبس ضباط تابعين لجمارك ميناء مصراتة لتورطهم في واقعة اختلاس مبلغ مالي من حسابات الضمانات الجمركية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مكتب النيابة العامة في بيانٍ له أنّه قد أمر باستجواب خمسة ضباط وحبسهم احتياطياً لارتكابهم وقائع اختلاس مبلغ مالي قدره 25 مليون دينار من حساب الضمانات الجمركية، وتآمرهم مع آخرين لتسهيل حصولهم على منافع مادية غير مشروعة وتعمّد تزوير مستندات رسمية.

وذلك بعد توجيهات النائب العام لمباشرة التحقيق في واقعة اختلاس المبالغ المالية المودعة في الحساب المصرفي العائد إلى مركز جمرك مصراتة، وإصدار أمر ضبط وإحضار مجموعة من مُلاّك الشركات الذين ضمهم الاتفاق مع تسعة من منسوبي حرس الجمارك العاملين بميناء مصراتة البحري.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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