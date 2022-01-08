“العكاري”: هذه تشوهات الاقتصاد الليبي التي تحتاج إلى معالجة حقيقية خلال 2022 والسنوات القادمة

كشف عضو لجنة سعر الصرف والخبير المصرفي “مصباح العكاري” عن تشوهات الاقتصاد الليبي التي تحتاج إلى معالجة حقيقة خلال سنة 2022 والسنوات القادمة.
وتتمثل وفق العكاري في الدعم ( الرفع التدريجي )، توحيد البنك المركزي، سعر الصرف ( المراجعة الدورية )، توحيد الأجهزة الرقابية ( ديوان المحاسبة – هيئة الرقابة الإدارية ) مصدر دخل وحيد (النفط) خلق مصادر أخرى
-اقتصاد الظل يمثل 60% من حجم الاقتصاد ( شركات ومحلات بدون ترخيص )، ثقافة مجتمع غير إنتاجية والاعتماد على وهم الدولة الغنية
المرتبات وحجم مدفوعاتها (2.8 مليون موظف ) والعمل على إصدار جدول موحد للمرتبات
وكشف العكاري أن قطاع خاص مقيد من الدولة وغير مدعوم بشكل يسهم في الدفع بالاقتصاد إلى الأمام ( قروض مصرفية – إعفاءات ضريبية – إعفاءات جمركية – تنازل الدولة على كثير من الأنشطة الاقتصادية لصالح القطاع الخاص )
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