“الدبيبة”: يتحدث عن مشروع جدول المرتبات الموحد والزيادات وسعر الصرف ويؤكد: 1000 دينار هي أقل مرتب في ليبيا

تحدث رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” عن مشروع جدول المرتبات الموحد وسعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي، مؤكداً أن مشروع سلم الرواتب الجديد عملية ليست سهلة وأن الحكومة تحاول أن تخرج جدول موحد بشكل عام ليكون هناك نوع من العدالة تستوعب كافة الزيادات المقترحة من الجهات التشريعية ولتوأم التغيرات التي تمت في سعر الصرف .

وقال الدبيبة في تصريحات اعلامية ان الزيادات التي تم إقرارها ليست زيادة لأهداف سياسية أو نزيهة عبارة عن زيادات تم إقرارها فقط وإن من كان راتبه يساوي 450 لم يسترجع ما كان يتحصل عليه بقيمة الدينار قبل تغيير سعر الصرف ولم تستطيع الحكومة تعويضها .

وأضاف الدبيبة إن الذي من كان يتحصل على 450 دينار كأضعف مرتب في جدول المرتبات كانت تساوي هذه القيمة 300 دولار واليوم 300 دولار بسعر الصرف يفترض 3.4 مايقارب 1300 دينار ويفترض أن المواطن عندما يتم زيادته 450 يتم تقريبها إلى 1000 دينار ليكون تم تعويضه على ماتم إتخاذه من قرارات خاصة بسعر الصرف والعملية ليست أننا قمنا بزيادة المرتبات لغرض زيادة شعبية أحد أو الإنتخابات وهذا تعويض على ما تم إقراره في سعر الصرف .

كما أكد أن الذي مرتبه 1000 و1100 كإنه يتحصل على 450 و400 في المنظومة السابقة قبل تغيير سعر الصرف، مضيفاً أن جدول المرتبات سيخلق نوع من التوازن، مشيراً إلى أن مشكلة الرواتب تتمثل في القطاعات التي تحمل مرتبات عالية بقيمة 20 ألف و25 ألف و10 فيما لا يزال مواطنين آخرين لم يحصلوا على 450 دينار، والغالبية العظمى لم تلحق على 1000، مؤكداً أن 1000 دينار هي أقل مرتب في ليبيا وفي أقل مهنة في الدخول وفق سعر الصرف الحالي .