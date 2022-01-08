بقدرة تصل إلى 9 آلاف برميل.. حقل الناقة يُعاود الإنتاج

أضاءت شعلة الإنتاج حقل الناقة النفطي معلنة عودة الإنتاج في الحقل، الواقع في حوض سرت على مسافة حوالي 180 كم جنوب شرق مدينة زلة، ضمن الامتياز 177، حيث من المتوقع أن يبلغ الإنتاج في الحقل تسعة آلاف برميل يوميًا.

وجاءت عملية إعادة الإنتاج بعد أن وضعت شركة الهروج خطة لإعادة العمل بالحقل للمستوى السابق، وذلك عقب زيارة لجنة من الشركة للحقل في ديسمبر من العام 2020.

وكان حقل الناقة قد تعرض في مارس من العام 2015 لعمليات تخريب ونهب طالت جميع مرافقه ليعلن بعدها حالة القوة القاهرة في موعد الاقتحام والتخريب نفسه.

جديرٌ بالذكر أن الإنتاج في حقل الناقة بدأ في 2003 حيث بلغ عشرة آلاف برميل يوميًا، ليتخطى بعد ذلك حاجز 14 ألف برميل يوميًا.

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