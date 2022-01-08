بلدية الجليدة تشهد نفوق في الأغنام دون أسباب واضحة

الجليدة 08 يناير 2022 (وال) _ قام فريق من إدارة الرصد و التقصي ومكافحة الأوبئة بالمركز الوطني لصحة الحيوانية، بالتعاون مع مكتب الزراعة و الثروة الحيوانية “الجليدة”، و بالتنسيق مع فرع جهاز الحرس البلدي بالبلدية؛ بحملة لجمع العينات في بعض المزارع تربية الأغنام على خلفية ارتفاع أعداد النفوق بينها الفترة القلية الماضية.

هذا وحذرت إدارة الرصد والتقصي المربي من بيعها أو نقلها من مكان لأخر إلا بعد ظهور نتائج هذه العينات.

تجدر الإشارة إلى أن مربي الأغنام بالبلدية ناشدوا وزارة الزراعة و الثروة الحيوانية بالإلتفات إليهم، ومد يد العون لخسائر حظائرهم و لعدم وضوح سبب هذا النفوق ومطالبتهم برصد الحيوانات المشتبه بحملها للمرض و أسباب وصوله إليها. (وال _ الجليدة) ه ش / ه ع

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