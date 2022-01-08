اقتصاد

خاص.. “حسني بي” يعلق بالأرقام وقيمة سعر الصرف على بيان الحكومة ويقارن ميزانيتها بالسنوات السابقة

تم النشر منذُ 15 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

صرح رجل الأعمال الليبي “حسني بي” في تصريح لصدى الاقتصادية حيال ندوة المكاشفة وبيان الإيرادات والنفقات الحكومية.

حيث قال: سعدنا وسعد أغلب المتابعين للشؤون الاقتصادية الأسبوع الأول من هذا العام 2022 بالكم الهائل من التقارير المالية للحكومة و تقارير مصرف ليبيا المركزي ( تقارير مرئية من اعداد فريق الحكومة و مكتوبة من إدارة المصرف المركزي ومسموعة من المحللين للبيانات بربوع ليبيا ) .

وتابع بالقول: تابعت تقارير وتحليلات حكومة الوحدة الوطنية من خلال برنامج متلفز ( مرئي) سمي ب “المكاشفة” وكم تمنيت أن تتوقف الحكومة عند الاثباث والقول والتأكيد بأن إيرادات النفط (إيرادات الحكومة لعام 2021 ) بلغت 22.9 مليار $ = 105 مليار دينار نتج عنها فائض بالميزانية العامة 20 مليار دينار .

وأفاد قائلاً: حتى وإن يرجع فائض الميزانية ( 20 مليار دينار) إلى قرار مجلس إدارة المصرف المركزي مجتمعاً في ديسمبر 2020 ( أول اجتماع لهم بعد 7 سنوات و لم نرى ما بعده ) مضيفاً أنه من خلال اجتماع مجلس إدارة المركزي وبعد سنوات من المطالبة ، تم اقرار توحيد سعر الصرف لجميع الأغراض حكومة و شعب وتم تخفيض قيمة الدينار من 3.650 دل/$ (25% تخفيض ) وإتفق على تقييم أساس 4.480 دل /$ قابل للنزول ،وحدد تاريخ المباشرة بالسعر المعدل الجديد 4.480 و السعر الموحد للجميع ، تاريخ 3/1/2021 ( شهران قبل تكليف وحلف اليمين للحكومة الوحدة الوطنية في شهر مارس من عام 2021 .)

وتابع: إلا أن حكومة الوحدة الوطنية أرادت اجراء برنامج تلفزيوني وما سمي ب ” المكاشفة ” وأن يكون كما سمي ،قائلاً: تابعت بصمت و استغراب من خلال الاذاعة المرئية ، بدهشة ورود الأرقام ومؤشرات ومعادلات ومقارنات لأرقام بميزانيات الحكومات القائمة والسابق ومنها حكومة الوحدة الوطنية (عام 2021) مقارنة وميزانيات حكومة الوفاق الوطني ( 2016 – 2017 – 2918 – 2019 – 2020 ) وميزانيات الحكومات ما قبلهم وماسميت بالحكومات الانتقالية / المؤقتة / الانقاذ ( 2012 – 2013 -2014 -2015 ).

وتابع “حسني بي” ناقشنا مع آخرين ما ورد وإن فهمنا وإستغربنا خلط الأرقام وتغيير مقياس الرسم البياني كاشفاً عن الخلط بين ميزانيات الحكومات المتتالية ( تقديرية دون الختامية) و مناشير السلطات النقدية ( المركزي و الميزان التجاري ) و من خلال أرقام وتقارير عن بيع العملة وفائض أو عجز ميزان المدفوعات و ما قام المركزي من دفعات للحكومة .

وأضاف: قرأنا أرقام أخرى مستنتجة من الحكومة بما تقدمت و لكن لم نجد لها قواعد مما تفتقد لأبسط الأسس العلمية الواحدة والمنهجية الموحدة ، حيث قال: لا أشكك في جودة الإخراج التلفزيوني وأسجل كل تقديري لكل من ساهم بإخراج هذا العمل و جودة الألوان والإنارة كانت جميلة ولكن الأرقام و المقارنات الرقمية و الرسومات البيانية و مقاييس الرسم البياني للأسف تفتقد أدنى الأسس المهنية وفقا لقوله.

وتابع: وذلك لأنه تم إخفاء سنتان بالرسم البياني ( 2019 و 2017) ولا أعرف المبرر لذلك ، إلا أنها أقل من 19 مليار رغم التشوهات كما تم إنزال الميزانيات التقديرية لأعوام ( 2012-2013-2014 ) و هي ميزانيات قفلت منذ سنوات وكان الأولى إنزال الرقم الختامي بالميزانية المقفلة وما صرف فعلياً والذي في الحقيقة لم يتعدى 60%-70% من الميزانية التقديرية لكل عام و( لماذا تم إنزال التقديرية؟؟؟ ) .

وأفاد بالقول: حسب علمنا وزارة المالية تمتلك جميع التفاصيل والأرقام ولديها إجماليات ما صرف من الميزانيات فعلياً ( ميزانيات مقفلة منذ سنوات ) و ميزانيات صدر عنها تقارير ديوان المحاسبة عن كل سنة ، كما تم استعمال “مقياس رسم بياني” مفصل حسب الحاجة ومختلف لكل عمود بالرسم البياني مقياس مختلف لكل سنة ولكل قيمة حسب الحاجة لإثبات ما لا يمكن إثباته رقمياً ، مثلاً: نجد أن الرقم الغير حقيقي ” 29 مليار $ لعام 2020 يتعدى أكثر من ضعفي ارتفاع العمود بالرسم عمود 19 مليار الوارد لعام 2021 وكإنه 38 مليار $ ( بهلوانية بصرية بلقاء و مؤتمر رسمي يحضره رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة ) .

وأكد “حسني بي” على أن معد التقرير تجاهل عن قصد بأنه منذ اقرار رسم الصرف في أكتوبر 2018 وتم تحقيق إيرادات إضافية للحكومة من خلال بيع الدولارات الأعوام 2018 -2019 -2020 بسعران ( 3.650 دل/$ و 1.400 دل/$ ) نتج عنها تحقيق إيراد تعادل قيمة الدولار $ ب معدل عام إضافي تفوق 2.400 دل/$ قيمة إيراد أعلى من سعر 1.400 دل/$ كما ورد بالرسم والبرنامج المتلفز ( إحتسب إيراد الحكومة على أساس 1.400دل/$ متناسين بأن إيراد الحكومة يشمل الرسم المقرر في أكتوبر 2018 ليكون 3.950 دل/$ ).

وقال: بناء على ما سبق وخلال الثلاث سنوات كانت إيرادات بيع النقد الأجنبي $ تحقق مبلغ إضافي 2.100/2.500 دل /$ بالإضافة إلى ال 1.400 دل/$ السعر الرسمي ) الإجمالي من 3.650 الى 3.950 دل/$ مضيفاً أن المهنية والمكاشفة والحرفية والصدق والإخلاص ومحاورة الشعب لا تتحقق من خلال اختراعات بصرية خاصة عندما يكون الحديث على المال و بالأرقام والمؤشرات وأمام التلفزيون وللعموم .

وقال أنه إذا كان الهدف الوحيد إتباث ما إدعى به السيد رئيس الحكومة بأكثر من لقاء وعلى الملاء ” أن ميزانية حكومته صرفت 19 مليار$ عام 2021 الأقل خلال 11 سنة للاسف هذا كلام غير صحيح لأن جميع السنوات 2017 -2018-2019- 2020 كانت الميزانيات بالدينار و بالدولار أقل من 19 مليار $ أو 85 مليار دينار وكانت أقل مما صرف عام 2021 بالدينار و بالدولار .

ووبحسب حسني بي فأن الأرقام الحقيقية :هي عام 2017 أقل من 19 مليار $ وعام 2018 40.5 مليار دل ومعدل بيع الدولار كان 2.600 دل/$ = اقل من 14 مليار $ ، وعام 2019 45 مليار دينار ليبي ومعدل بيع الدولار كان 2.800 دل/$ = أقل من 16 مليار $، وعام 2020 37.3 مليار دينار ليبي و معدل بيع الدولار كان 2.900 دل/$ = أقل من 13 مليار $

متمنياً من الحكومة ومن حولها من مستشارين الصدق والمهنية خاصةً عند تقديم التقارير للصحافة و للنخب الأكاديمية و العلمية مضيفاً أن العالم تغير والجميع لديهم قدرة التحليل والنقد وفق تصريحه.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

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