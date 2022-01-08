بقدرة 9 آلاف برميل يوميا.. حقل الناقة النفطي يعود للإنتاج  

أخبار ليبيا 24

قالت وكالة الأنباء الليبية، أن حقل الناقة في حوض سرت عاد إلى الإنتاج بقدرة إنتاجية تصل إلى 9 آلاف برميل يوميا؛ وذلك بعد أن وضعت شركة الهروج خطة لإعادة العمل بالحقل للمستوى السابق.

وبدأ الإنتاج في حقل الناقة في 2003؛ حيث بلغ عشرة آلاف برميل يوميًا في مرحلة أولى.

ليتجاوز 14 ألف برميل يوميًا بعد ذلك.

وفي يونيو الماضي، أعلنت شركة الهروج للعمليات النفطية، وصول حفارة الصيانة الخاصة باستبدال مضخات الإنتاج لبعض الآبار بالحقل.

وذلك بهدف الرفع من معدلات إنتاج الحقل.