وزيرة الشؤون الاجتماعية: هذا ما نحتاجه ليتم صرف علاوة البنات والزوجة

قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية “وفاء الكيلاني”: نجحنا خلال 2021 بصرف كافة الأرباع لمنحة الأبناء التي تحت سن ال18 ، وكانت هذه أقرب فئة للصرف ، لأن باقي الفئات “الزوجة والبنات” فوق سن 18 نحن نعمل عليها منذ حوالي أشهر .

وتابعت أنها تحتاج إلى بنية تحتية جاهزة ونعمل عليها كذلك وتحتاج التعاون مع كافة الجهات الأخرى مع وزارة المالية ووزارة العمل والتعليم العالي والسجل المدني ومصلحة الجوازات والجنسية لنرى من تعمل ومن لا تعمل ويأتي لنا الكثير من التساؤلات بالخصوص .

وتابعت قائلة: ونعمل جاهدين لإنجاح المشروع كمرحلة ثانية أما المرحلة الأولى فقد نجحنا في صرف منحة الأولاد والمرحلة الثانية ستكون إستكمال للبنية التحتية لصرف منحة الزوجة والبنات فوق 18 .

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