وزير المالية يكشف عن مصير”علاوة الميزة” للأطباء بالمناطق النائية وآخر مستجدات جدول المرتبات الموحد

بدأ الحديث بخصوص الزيادة المخصصة للعاملين بالمناطق النائية والبعيدة والتي تعرف باسم “علاوة الميزة” طبقاً -لشروط معيّنة- لمن يباشرون بالمستشفيات القروية.

وقال:”نحن كوزارة مالية تُحال إلينا البيانات من وزارة الصحة، ونقوم بمطابقة المعايير وصرفها دون أي تأخير”؛ أمّا عن مشروع قانون جدول المرتبات الموحد صرّح “المبروك” بأن رئيس الحكومة قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تضم عددًا من الوزراء والمختصين برئاسة وزير المالية.

حيث عقدت اللجنة عديد الاجتماعات في عملية إعداد مشروع القانون من مواد قانونية وتفاصيل الجدول والعلاوات والترقيات الخاصة بكل قطاع، وأصبح جاهزاً لتقترح بعدها رئاسة الحكومة عرضه على الرأي العام وطالبنا المختصين بموافاتنا بردودهم وملاحظاتهم بالخصوص؛ وسيُعرض في اجتماع مجلس الوزراء للنقاش .

ليتم من بعدها إحالته إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب والتصويت عليه، ونتمنى أن يرى النور في أقرب وقت ممكن.

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