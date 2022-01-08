اقتصاد

منطقة اليورو تسجل أعلى معدل تضخم في تاريخها

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

سجلت منطقة اليورو أعلى معدل تضخم سنوي في ديسمبر الماضي، بنسبة بلغت 5 %.

وبحسب مكتب الإحصاء الأوروبي؛ فإن هذا المعدل يعتبر أعلى معدل تضخم تسجله المنطقة منذ تاريخ تأسيسها، حيثُ أشار المكتب، في بيانات حديثة له، إلى ارتفاع أسعار الطاقة بنحو 26% خلال ديسمبر، إضافةً إلى ارتفاع أسعار الغاز وأسعار الكهرباء، مما يؤثر بشكل مباشر على التعافي الاقتصادي للمنطقة من تبعات “كورونا”.

جديرٌ بالذكر أن معدل التضخم يقاس استنادًا إلى أسعار السلع الغذائية والتبغ والطاقات المنتجة الصناعية غير المتعلقة بالطاقة.

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قناة 218 الليبية

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