تصدير ثاني شحنة نفطية من ميناء الحريقة بهذا العام

أخبار ليبيا 24-خاص

تستعد ناقلة لمغادرة ميناء الحريقة النفطي في طبرق في طريقها إلى الصين بعد أن شحنت مليون برميل من النفط الخام.

وقال مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي في طبرق. التابع لشركة الخليج العربي للنفط لأخبار ليبيا 24 اليوم السبت. إن الناقلة النفطية (ماران هومر) ستغادر ميناء الحريقة النفطي في طبرق في طريقها إلى الصين بعد أن شحنت مليون برميل من النفط الخام.

والناقلة النفطية (ماران هومر) هي الناقلة الثانية خلال العام الجديد 2022 بعد الناقلة الأولى (سيا فوليت) التي شحنت مليون برميل الى الصين .

وأضاف المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 220 ألف برميل عبر أنبوب بطول513 كيلو متر وقطر 34 بوصة .

وأكد المصدر أن عمليات الشحن والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية. لمكافحة وباء كورونا وكذلك المحافظة على البيئة يعتبر من أهم أولويات شركة الخليج العربي للنفط.

صادرات ميناء الحريقة في 2021

وتجاوزت صادرات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي. في طبرق في عام 2021 أكثر من 70 مليون برميل من النفط الخام.

وجرى شحن الكمية بواسطة 77 ناقلة نفطية منذ بداية يناير 2021 حتى نهاية ديسمبر 2021. وبلغت صادرات الميناء خلال المدة 70 مليون و500 ألف برميل من النفط الخام.

وتصدرت الصين قائمة الدول المستوردة بـ 39 مليون و400 ألف برميل. تلتها بريطانيا بـ 9 و500 ألف برميل وإيطاليا بـ 9 مليون و200 ألف وفرنسا 6 مليون برميل وهولندا 3 مليون 200 ألف برميل ثم إسبانيا مليون برميل واليونان 500 ألف برميل ثم سنغافورة 500 ألف برميل.