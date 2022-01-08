بالصور .. هيئة الاستثمار العسكري تطلق مشروع “إنشاء المنطقة الحرة خليج البمبة”

بنغازي 08 يناير 2022 (وال) _ أقامت هيئة الاستثمار العسكري اليوم السبت، احتفالية إطلاق مشروع إنشاء المنطقة الحرة خليج البمبة تحت شعار ( نحن نستطيع )، بحضور رئيس هيئة الاستثمار العسكري اللواء (رمضان البوعيشة) وآمر القوات الجوية اللواء (صقر الجروشي) و مدير مشروع المنطقة الحرة خليج البمبة العقيد (محمد الخويلدي)، و رئيس هيئة تشجيع الاستثمار الأستاذ (ناصر نجم).

وقد بدأ الحفل بكلمة رئيس هيئة الاستثمار العسكري، الذي أكد فيها على أهمية المشروع بإعتباره مشروع استثماري يعود بالفائدة على القوات المسلحة، وعلى التنمية المكانية و البلاد بصفة عامة، عقبته كلمة مدير المشروع العقيد (محمد الخويلدي).

هذا وتم تقديم عرض مرئي مفصل لأهمية المنطقة الحرة، كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني باللغتين العربية والإنجليزية.

وفي تصريح _ لوكالة الأنباء الليبية _ قال اللواء بوعيشة: أن الهدف من المشروع إقتصادي بالدرجة الأولى لأن المنطقة الحرة تخلق حركة إقتصادية كبيرة، والمشروع خاص بهيئة الاستثمار العسكري، ويشارك في النمو الاقتصاد على مستوى الدول.

وتابع: من بين المشاريع التي تشمل المنطقة الحرة بناء مباني سكنية للشباب ومشاريع زراعية ومنتجعات سياحية، وجلب شركات أجنبية وعربية، وقد تواصلنا مع ميناء دبي من أجل الإستفادة من خبراتهم في تطوير ميناء خليج البمبة وهذه بعض الاستثمارات التي يشملها الميناء الحر.

وفي السياق ذاته، أوضح مدير المشروع (محمد الخويلدي): بدأنا بالعمل على المشروع منذ 6 شهور بصحبة فريق عمل متخصص، واليوم أعلنا عن مشروع المنطقة الحرة وهناك ترحيب من قبل سكان المنطقة المحيطة بخليج البمبة وأم الرزم، وسيدي القائد العام أعطاني تعليمات مشددة من أجل السير بالمشروع وتنفيذه وتنفيذ مشاريع أخرى في منطقة البمبة والتميمي والمخيلي وأم الرزم.

وأكمل الخويلدي: هناك ترحيب من قبل سكان المناطق فلا يوجد مشاريع إقتصادية أو تنمية حقيقية من درنة إلى طبرق، ونحن نعمل حالياً على جلب الاستثمارات وسيتم تنظيم مؤتمر دولي مع المستثمرين، لتنظيم العمل والنهوض بالمنطقة التجارية الحرة ميناء خليج البمبة، من ناحية طول الرصيف إلى 1000 متر وتوسيع مدخل الميناء إلى 700 متر، بالإضافة إلى زيادة تعميق الغاطس وصيانة المباني الإدارية وبناء أخرى جديدة .

وفي نهاية الاحتفال وقع رئيس هيئة الاستثمار العسكري اللواء (رمضان البوعيشة) على الوصفة الفنية لمشروع إنشاء المنطقة التجارية الحرة ميناء خليج البمبة. (وال _ بنغازي) ه أ / ه ع

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