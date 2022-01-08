اللجنة المعنية بمنصة وافد تعقد اجتماعها الأول

عقدت اللجنة المعنية بمنصة وافد اليوم السبت اجتماعها الأول ، وذلك استكمالاً للاجتماعات التمهدية السابقة، بحضور وزير العمل والتأهيل “علي العابد الرضا” ووكيل الوزارة لشؤون الإستخدام “علي الهادي ضو” ومدير إدارة الاستخدام “علي بازينة” ومدير إدارة تقنية المعلومات “عبدالناصر الطرشاني”.

تناول الاجتماع مناقشة الجانب الفني للمنصة وآليات عملها والتي ستقوم بإدارة ملف العمَّالة الأجنبية إلكترونيا، وكذلك آليات التسجيل بالنسبة للشركات التي ترغب في استجلاب العمالة بالطرق القانونية، خصوصاً بعد ما تم ربط المنظومة بالسجل التجاري العام، كما تطرق إلى إنشاء دليل استرشادي لكيفية استعمال المنصة والتسجيل بها.

ومن جهته أكد الوزير على فعالية هذه المنصة التي ستمنع التزوير وستعمل على ضبط تنقل وتحرك الأيادي العمالة الأجنبية في البلاد، مضيفاً بأنه لن يعتد بأي عامل يدخل للبلاد لن يكون مسجل في هذه المنظومة .

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