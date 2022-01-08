خلال اجتماعه مع وزير الصناعة والمعادن.. “علي العابد ” يؤكد على ضرورة التنسيق لوضع سياسات ورؤى للمراحل المقبلة لضمان تحقيق شراكات مع القطاع الخاص

اجتمع وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد ” اليوم السبت، مع وزير الصناعة والمعادن “أحمد ابوهيسة”.

كما أكد “علي العابد” على ضرورة التنسيق لوضع سياسات ورؤى للمراحل المقبلة لضمان تحقيق شراكات مع القطاع الخاص، وكذلك لضمان تشجيع الاستثمار خصوصاً في مجال الصناعة والمعادن لضمان تشغيل الباحثين وتقليص نسب البطالة، مضيفاً بأن وزارة تسعى من خلال برنامج “قدرات” الخاص بريادة الأعمال إلى إدراج بعض المشاريع المتعلقة بالصناعات.

من جهة أخرى أكد وزير الصناعة والمعادن على الدور الذي تقوم به وزارة العمل والتأهيل، مؤكداً على أهمية التدريب المهني في مجال الصناعات التي من شأنها دعم جودة الصناعة الوطنية، مشدداً على مبدأ التعاون للرفع من مستوى المدربين والمناهج التدريبية بمراكز التدريب الصناعية التابعة لهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية