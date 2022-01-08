تنسيق مشترك بين وزارتي العمل والصناعة لدعم برامج التدريب المهني

أفاد وزير العمل والتأهيل علي الرضا، بأن برنامج “قدرات” الذي تبنته الوزارة، والخاص بريادة الأعمال سيدرج بعض المشروعات الصناعية الصغرى والمتوسطة ذات الجدوى الاقتصادية، لتساهم في خلق فرص عمل ودعم الاقتصاد الوطني ورفع معدلات المساهمة في الناتج المحلي الليبي.

جاء ذلك خلال لقاء الرضا بوزير الصناعة والمعادن أحمد أبو هيسة، بحثا فيها أوجه التعاون بين الوزارتين والتنسيق لوضع سياسات ورؤى للمراحل المقبلة، لضمان تحقيق شراكات مع القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمار في مجال الصناعة والمعادن عبر برامج تأهيل مهني تدعم جودة الصناعة الوطنية.

يُذكر أن وزارة العمل والتأهيل أطلقت عدداً من المشاريع التأهيلية ضمن روزنامة 2022، لتأهيل الكوادر الوطنية ضمن خطط لتشغيل الباحثين عن العمل وتقليص نسب البطالة.

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