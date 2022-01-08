“صنع الله”: صندوق لتمويل التنمية المكانية بالمناطق النفطية

كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، عن اعتماد إنشاء صندوق في المناطق النفطية بعد الاتفاق مع الحكومة لتمويل جميع مشاريع التنمية المكانية.

وأوضح صنع الله خلال لقائه أعيان وحكماء منطقة خليج السدرة، السبت، أن المؤسسة ستستمر في دعمها لكل المناطق المجاورة لعملياتها على جميع الصعد، مشيراً لعقد اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة وشركاتها في مدينة رأس لانوف، والذي عدّها رسالة مهمة تعكس الوضع الأمني المستقر في المنطقة.

وناقش الاجتماع الذي عُقد في مدينة رأس لانوف إمكانية مساعدة إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة في صيانة المستشفيات بالمنطقة، واستحداث مستشفيات جديدة وصيانة المدينة السكنية القديمة وفق الإمكانيات المتاحة.

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