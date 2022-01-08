عقب تهديدهم بإقفال النفط

أخبار ليبيا 24 – خبر

كشف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله .. عن اعتماد إنشاء صندوق في المناطق النفطية، بعد الاتفاق مع الحكومة لتمويل جميع مشاريع التنمية المكانية.

وألتقى صنع الله فور وصوله مدينة راس لانوف وأعيان وحكماء ووجهاء منطقة خليج السدرة، وعدد من مسؤولي مؤسسة النفط .

دعم كبير

وأوضح صنع الله خلال اللقاء، اليوم السبت، أن المؤسسة ستستمر في دعمها لكل المناطق المجاورة لعملياتها على جميع الصعد .. مشيراً لعقد اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة وشركاتها في رأس لانوف، والذي عدّها رسالة مهمة تعكس الوضع الأمني المستقر في المنطقة.

وناقش الاجتماع إمكانية مساعدة إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة في صيانة المستشفيات بالمنطقة .. واستحداث مستشفيات جديدة وصيانة المدينة السكنية القديمة وفق الإمكانيات المتاحة.

الانقسام السياسي

وعبر أعيان وحكماء المنطقة عن شكرهم وتقديرهم لصنع الله لدوره الكبير في المحافظة على وحدة القطاع والخروج به من الانقسام السياسي .

وفي بداية حديثه تقدم المهندس مصطفى صنع الله بالتعازي للسادة الحكماء والأعيان في وفاة اثنين من حكماء المنطقة، متمنيا ان يتقبلهم الله بواسع مغفرته ويدخلهم فسيح جناته.

أكبر موانئ تصدير

وقال “يربطني بهذه المنطقة رباط عضوي، وأتشرف بمعرفة كل قبائلها وسبق لي أن قضيت فيها فترة طويلة من سنوات حياتي العملية .. وأعرفها جيدا وهي تستحق أكثر من كل هذه المطالب فهذه المدينة تقع في منتصف ليبيا بالتمام وتحوي على أكبر موانئ تصدير النفط في ليبيا.

بالإضافة إلى أكبر مجمع بتروكيماويات في ليبيا، وهي تستحق كل سبل التقدم والاستقرار، ولولا شح الميزانيات وقلة الإمكانيات لقدمنا الكثير .. حيث سنعمل على تحقيق التنمية المكانية.

صندوق لتنمية المناطق

وفي هذا الصدد، أثمرت الجهود على اعتماد إنشاء صندوق لتنمية المناطق النفطية بعد الاتفاق مع حكومة الوحدة الوطنية .. وسيقوم هذا الصندوق بتمويل جميع مشاريع التنمية المكانية .. بالإضافة إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط ستستمر في دعمها لكل المناطق المجاورة لعملياتها على جميع الاصعدة”.

وأضاف قائلا : أن عقد اجتماعات الجمعية العمومية في مدينة رأس لانوف تعد بمثابة رسالة مهمة على أن المنطقة آمنة وستنعكس عليها بالإيجاب .

تلاعب الدبيبة

اتهم مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني اللواء خالد المحجوب، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بالتلاعب .. وعدم صرف رواتب الجيش حتى الآن.

وكتب المحجوب عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيسبوك“، موجهًا كلامه للدببة: ”ما كنا نوّد أن تكون هكذا…لكنك أصرّيت“.

ليبيا تحكمها عائلة

وقال المحجوب إنه ”رغم تدخل ومخاطبة مجلس النواب، واللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بخصوص صرف رواتب الجيش .. إلا أنه للشهر الرابع على التوالي يتلكأ، ويتحجج، ويمنع رئيس الحكومة صرف رواتب القوات المسلحة التي أمّنت قوت الليبيين .. وأعادت ضخ النفط عبر المؤسسة الوطنية للنفط، الجهة المسؤولة عن ذلك، ووصل الدخل هذا العام إلى أكثر من 100 مليار“.

وتابع المحجوب: ”آخر تحايلات رئيس الحكومة وألاعيبه، هو عدم وجود رصيد يغطي الصك الصادر بالخصوص“ .. مضيفًا: ”حكومة صرفت خلال عدة أشهر ما يزيد على 90 مليار دينار، منها 20 مليار على تنمية الفساد بدلًا من تنمية الوطن .. وأصبحت ليبيا تحكمها عائلة تتمتع بمزايا لم يعرفها التاريخ حتى في عصور الملوك الذين كانت في أيديهم كل السلطات“، وفق قوله.

تحقيق السيادة

وأشار مدير التوجيه المعنوي في الجيش إلى أن ”الحكومة تسيطر عليها عائلة لم تترك أي فرصة للكسب والسمسرة .. إلا وكانت هي المتصدرة بكل الوسائل والوسائط في الداخل والخارج، حتى السفارات التي تحتاج لسيارات لابد أن تتم عبر شركاتها .. وبدلًا من أن توجه هذه الحكومة عملها لأداء واجباتها في تحقيق إرادة الليبيين للانتخابات، والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات .. إذ برئيسها يوقف رواتب قرابة نصف مليون مواطن ليبي، انخرط أولياء أمورهم أو أبناؤهم في الجيش لحماية وطنهم، وتأمين مصدر رزق الليبيين، والنضال من أجل تحقيق السيادة“.

مطاردة الإرهاب

وأكد المحجوب أن ”هذا الجيش الذي وجدت قياداته نفسها مضطرة للاستدانة لتوفر أقل المتطلبات لجنودها .. وهو التموين اليومي لمن أصابعهم على الزناد في مواقع الحراسة والحماية بالحقول النفطية، وعلى الحدود .. وفي الصحراء تطارد الإرهاب والمهربين ومختلف الأماكن التي تقوم بحمايتها وتأمينها“.

وخلص المحجوب إلى القول: ”لقد أفلس، وتحول رئيس الحكومة إلى أداة تجويع لليبيين ينتظرون رواتبهم ليسدوا رمق أبنائهم .. ويسددوا نفقات علاج مرضاهم واحتياجات تعليم أبنائهم الذين لم يجدوا كُتبًا يقرأون بها فصار لزامًا أن يلجأوا لزيادة عدد الكراسات والأدوات“.

تدخل المبعوث الأمريكي

وكان اللواء المحجوب، قد كشف، في شهر أكتوبر الماضي .. أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لم يصرف رواتب الجيش إلا بعدما وجّهه إلى ذلك المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وبين المحجوب في حينها: ”بعد أن رفض رجال الوطن من لجنة 5+5 الحضور إلى جنيف، والتوقيع على أي اتفاقيات قبل أن تصرف رواتب قوات الجيش .. وتدخل المبعوث الأممي، والاتصال الذي تم من قِبل السفير الأمريكي الذي أصدر فيه التعليمات .. وبكل أسف، إلى رئيس حكومة الوحدة.. تم صرف رواتب القوات المسلحة لـ3 أشهر“.