“الرضا” يشدد على تسجيل العمالة الأجنبية في منظومة وافد

أكد وزير العمل والتأهيل علي الرضا، أنه لن يعتدّ بأي عامل أجنبي يدخل للبلاد دون أن يكون مسجلاً في منظومة وافد، التي أنشأتها الوزارة لتنظيم سوق العمالة الأجنبية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الفريق الفني الخاص بالمنظومة بحضور الوزير الرضا اليوم السبت، وبحث خلاله آليات عمل المنظومة والجانب الفني المتعلق بإدارة ملف العمَّالة الأجنبية إلكترونياً.

كما تطرق الاجتماع إلى آليات التسجيل بالنسبة للشركات التي ترغب في استجلاب العمالة بالطرق القانونية، خصوصاً بعد ما تم ربط المنظومة بالسجل التجاري العام، كما تطرّق الاجتماع إلى إنشاء دليل استرشادي لكيفية استعمال المنصة والتسجيل بها.

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