«المركزي» يعلن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي (الاحد 09 يناير 2022)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 09 يناير 2021، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.5897 دينار.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.2144 دينار، والجنيه الاسترليني 6.2365 دينار، والليرة التركية 0.3309 دينار، والدولار الكندي 3.6303 دينار ليبي، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2227 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2496 دينار، والدينار التونسي 1.5971 دينار ليبي، والدرهم المغربي 0.4964 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم الاحد 9 يناير 2021: