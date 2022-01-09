مصر تسعى لمجابهة التحديات الاقتصادية بهيكلة الدعم الحكومي

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بدء مناقشة مقترحات هيكلة منظومة الدعم، مؤكداً تشكيل لجنة برئاسته وعضوية وزارات التموين والتجارة الداخلية ووزارات أخرى.

وأشار مدبولي إلى الخطوات التي تتخذها الحكومة لمراجعة منظومة الدعم، والتي تأتي في إطار التأكد من أنها تستهدف فعليًا الفئة الحقيقية المستحقة للدعم، في وقت تشهد أعداد السكان زيادة ملحوظة.

كما تم عرض خطوات تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، والتي تعتمد على تحديد المعايير الواجب توافرها في مستحقي الدعم، وإعداد قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من جميع أنواع الدعم.

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