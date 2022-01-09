فيصل قرقاب يعود لسابق عمله كممثل قانوني للشركة القابضة – أخبار ليبيا 24 – إقتصاد

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تحصلت أخبار ليبيا 24 على المستندات الخاصة بالسجل التجاري الجديد الخاص برئيس شركة الإتصالات “فيصل قرقاب” والذي يقضي بالعودة لسابق عمله .

وأكد مصدر بالشركة الليبية للإتصالات القابضة لصحيفة صدى الاقتصادية على إصدار السجل التجاري. لرئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة فيصل قرقاب .

وإصدار السجل التجاري لرئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة فيصل قرقاب بموجب أمر ولائي صادر عن محكمة شمال طرابلس الابتدائية.

في حين كان الأمر مشمولا بالنفاذ المعجل ومذيلا بالصيغة التنفيذية، وبذلك يكون فيصل قرقاب هو الممثل القانوني للشركة القابضة.

يذكر أنه في الخامس عشر من أكتوبر الماضي قال عضو لجنة الحوار أحمد الشركسي في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24. أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى لتغيير إدارة الشركة القابضة للإتصالات.

وأكد الشركسي أن الهدف هو السيطرة على أموالها وممتلكاتها واستخدمها لسنف وتعطيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وأوضح الشركسي أن حكومة الوحدة الوطنية قد استنزفت كل مدخراتها وميزانيتها من باب الطوارئ بالمخالفة للقانون.

في حين نوه أنه عندما استشعرت نفاذ أموالها اتجهت الحكومة إلى مؤسسات الدولة محاولة الحصول على أموالها واستغلالها.

ونوه الشركسي إلى أن رئيس الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب منع الحكومة أكثر من مرة من الحصول على أموال الشركة.

في حين أكد أن الحكومة تسعى الأسبوع القادم إلى إقالة قرقاب ووضع بديلا عنه. يسهل لهم الحصول على أموال الشركة.

في حين أشار إلى أن هذه المافيا (الحكومة) يجب أن تكف عن العبث.