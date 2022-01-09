اقتصاد

الدبيبة يطلع على المخصصات المالية من الباب الثاني لعدد من المشاريع

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اطلع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، خلال اجتماعه مع مديري الأجهزة التنفيذية، على المخصصات المالية من الباب الثاني للحزمة الثانية للمشاريع المستهدفة، وخطط الأجهزة المعنية لتنفيذها.

وشدد الدبيبة، على ضرورة تفعيل مشاريع تطوير البنية التحتية بمختلف المدن الليبية، إضافة إلى توضيحها للمواطنين لمتابعة إجراءات إنشائها عملا بمبدأ الشفافية.

وبحسب رؤساء الأجهزة التنفيذية، فإن حزمة المشاريع تشمل البدء في تنفيذ الطريق الدائري الثالث، وصالة الركاب بمطار بنينا، إضافة إلى صيانة عدد من المستشفيات العامة، والطرق الرئيسية، وخدمات المرافق المتكاملة في عدد من مناطق البلاد.

وحضر الاجتماع، مدراء أجهزة تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وتنفيذ مشروعات المواصلات، وتنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق.

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قناة 218 الليبية

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