الدبيبة يناقش المخصصات المالية ويشدد على ضرورة تفعيل مشاريع البنية التحتية

عقد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة اجتماعًا اليوم الأحد مع مديري الأجهزة التنفيذية المتمثلة في جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء .

وأطلع الدبيبة على المخصصات المالية من الباب الثالث باب التنمية خلال الحزمة الثانية والمشاريع المستهدفة من خلالها وخطط هذه الأجهزة لتنفيذها.

وأكد رؤساء الأجهزة بأن الحزمة تشمل البدء في تنفيذ الطريق الدائري الثااث وصالة الركاب بمطار بنينا وصيانة وتجهيز عدد من المستشفيات العامة وعدد من الطرق الرئيسية إلى جانب خدمات المرافق المتكاملة لعدد من المدن الليبية.

وشدد الدبيبة على ضرورة تفعيل مشاريع تطوير البنى التحتية بمختلف المدن ،على أن يتم توضيح هذه المشاريع للعيان لكي يتابع المواطنين الإجراءات المتخذة بالخصوص، خاصة وأن هنالك من يشوش الرأي العام ويدعي بأن المشاريع لم ترى على أرض الواقع رغم بدء العمل في عدد كبير منها وهذا ما يحتاج للتوضيح.

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