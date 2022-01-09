خاص.. هل ترى الحكومة أنه الوقت المناسب لتخفيض سعر الصرف!..وزير الدولة للشؤون الاقتصادية يُجيب

صرح وزير الدولة لشؤون الاقتصادية ووزير الثقافة المكلف ” سلامة الغويل” في لقاء حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص رؤية الحكومة حيال تخفيض سعر صرف الدولار قائلاً: على رقابة الحاجة إذا لم نصل لمرحلة لخلق توازن للاستحققات التي لا تقوم بإسقاط الدولة لأن الدولة دخلت في زيادة المرتبات ويجب توفير غطاء.

وأضاف بالقول: يجب أن يكون تحت سقف التوازن بين المصروفات والايرادات من دينار الليبي الذي حققها الدولار، وكذلك من أسس التوازن أن يتم العمل على توحيد المرتبات .

حيث يتوازن بصرف المرتبات ومسواتها إلا في إطار معين في علاوات التمييز لأن الدخل الوحيد لدينا هو النفط وإذا خفض سعر الدولار لا يوجد لديك ما تغطي، يجب تخفيض سعر الدولار قياسا بتخفيض الالتزامات والأعباء على الدولة المجتمعة، بالإضافة إلى أنني من أنصار التخفيض ولكن وفق دراسات واستحققات وتوازن وعدم تخفيضه بشكل عبثي.

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