النائب العام يقضي بالحبس الاحتياطي لمدير “الليبية للاستثمارات الخارجية”

تولى وكيل النيابة بمكتب النائب العام اليوم الأحد مباشرة إجراء مواجهة القائم على إدارة الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية “بواقع الإساءة في استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير ، وتقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح ، وإحداثه ضرراً جسيماً بالمال العام و المصلحة العامة.

وتأتي هذه الخطوة الإجرائية في إطار استيفاء إجراءات تحقيق الوقائع المسندة إلى مدير عام الشركة-وفقاً لما أورده مكتب النائب العام على الصفحة الرسمية بموقع فيسبوك.

وأضاف منشور مكتب النائب العام أنه بعد الفراغ من مواجهة المعني بالأدلة التي وصل إليها موظفو ديوان المحاسبة وتسجيل دفاعه في شأنها، انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية .

وتجدر الإشارة إلى أن القضية أسندت للطرف المدان أيضاً “تسببه بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها 200 مليون جنيهاً مصري ، وبلغت قيمة الأخرى 5 ملايين دولاراً أمريكيا” .

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