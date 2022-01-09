مصادر قانونية: صدور آمر بالحبس الاحتياطي على “سالم حنيش”

أكدت مصادر قانونية لصدى الاقتصادية على صدور آمر بالحبس الاحتياطي لمدير عام الشركة الليبية للإستثمارات الخارجية “سالم احنيش” .

يذكر أن مكتب النائب العام قد نشر أمر بالحبس الاحتياطي على مدير عام الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية .

حيث تولى وكيل النيابة بمكتب النائب العام اليوم الأحدالموافق 2022/1/9 ، مباشرة إجراء مواجهة القائم على إدارة الشركة بواقع إساءته استعمال سلطات الوظيفة لغرض تحقيق نفع للغير ، وتقديم يد المساعدة لآخرين عند تحصيلهم لمبالغ مالية بالمخالفة للقوانين واللوائح ، وإحداثه ضرراً جسيماًَ بالمال العام و المصلحة العامة ، وتسببه بخطئه الجسيم في إلحاق ضرر بالمال العام نتيجة إخلاله بواجب تحصيل قيمة القروض التي بلغت قيمة إحداها مائتي مليون جنيه مصري ، وبلغت قيمة الأخرى خمسة ملايين دولار أمريكي .

وبحسب مكتب النائب العام: وبالفراغ من مواجهته بالأدلة التي وصل إليها موظفو ديوان المحاسبة وتسجيل دفاعه في شأنها ، انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه احتياطياً على ذمة القضية .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية