هل ستقوم الحكومة بإستبدال الدعم! .. الغويل يوضح المستجدات لصدى ويُجيب

صرح وزير الدولة لشؤون الاقتصادية ووزير الثقافة المكلف “سلامة الغويل” في لقاء حصري لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً : أرى أن مصير استبدال الدعم استحقاق يضع الأمور في ميزان ويحافظ على عدم العبثية في تسريب مصادر الأموال الليبية للخارج.

وأضاف “الغويل” بالقول : كما أنني من أنصار تقسيم وسائل الدعم على الليبيين، بنفس النظام الإداري وقاعدة البيانات التي تقسم بها الأموال الخاصة بعلاوة الأسرة، لكي تحافظ على أموالنا من التسريب في الخارج، ولكن إلى حد الآن هذا يحتاج إلى قرار شجاع ومسؤولية وحكومة مستقلة.

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