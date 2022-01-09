الرضا والسيفاو يبحثان التعاون بين الوزارتين

بحث وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، مع وزير التعليم التقني والفني يخلف السيفاو، عددا من الملفات ذات العلاقة بين الوزارتين.

وأكد الرضا خلال اللقاء الذي عقد بديوان وزارته، على أهمية التعاون بين والتنسيق بين الوزارتين، خاصة في المناهج التدريبية الحديثة في مختلف الجوانب، ومن بينها مجال المهنية والحرفية من أجل رفع الكفاءة، معربا عن تطلعه إلى التعاون للاستفادة من الورش والمعاهد التابعة للوزارة، بهدف إطلاق عدد من المشاريع والبرامج التدريبية في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل.

من جهته أبدى السيفاو، استعداده للتعاون مع وزارة العمل والتأهيل في إطلاق عدد من البرنامج المشتركة، لتأهيل الراغبين في الانخراط في سوق العمل، مثمنا خطوات وزارة العمل في استحداث مراكز تدريبية على المستوى الوطني ومبادرة “مهنتك مستقبلك”.

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