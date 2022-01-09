“القطراني” يصل إلى مدينة طرابلس لمباشرة عمله من مكتبه

توجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين القطراني إلى مدينة طرابلس اليوم الأحد لمباشرة عمله من مكتبه بالمدينة، وكان في إستقباله كلاً من وزير التخطيط ووزير الثروة البحرية ووزير الزراعة ووزير الشباب وعدد من وكلاء وزارات الحكومة بالإضافة إلى أعضاء من الروابط الشبابية.

وقد جاءت هذه الخطوة من قبله بعد مساعي حثيثة قام بها كلاً من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية وأعضاء من مجلس النواب وبدعوة من بعض مشائخ وأعيان المنطقة الغربية للوصول إلى تسوية مرضية ولحلحلة كافة الإشكاليات العالقة بينه وبين رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة .

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