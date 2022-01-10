حقيقة علاقة ليبيا بالشركاء الأجانب .. مابين صراعٍ على المطامع والاستفادة من اجتماع المصالح .. الغويل يتحدث لصدى ويُجيب

صرّح وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” خلال لقاءه مع صحيفة صدى الاقتصادية حول علاقات الدولة الليبية بشركائها الأجانب خاصةً بعد الأوضاع الأمنية السيئة خلال السنوات الأخيرة ورحيل كافة الشركات المنفذة للمشاريع عن البلاد.

وقال: “لازال الشركاء الأجانب يتآمرون ويلتفون علينا للدخول من جديد؛ ليبيا مصدر للِغِنى فقط تحتاج إلى رجال قادرين على قيادتها وتوجيه الرأي الآخر ليكون في صالح ليبيا وليس لجعل تبعية البلاد لهم”.

وأضاف:”ليبيا لديها أفق اقتصادي وموقع جغرافي تحوي الثروات من المعادن أيضاً نملك العقول القيّمة التي لايملكها الآخرون، نحن يحدونا الأمل وفقط نحتاج إلى إرادة واستقرار، ومن يؤمن بليبيا وجعل الغير يعمل لصالحها ولاتكون مجرّد أداة في حقائبهم”.

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