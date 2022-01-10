“الحاسي” في زيارة إلى فرع الرقابة الإدارية ببنغازي

زار اليوم الأحد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء “عبد السلام الحاسي” فرع هيئة الرقابة الإدارية بنغازي كما اجتمع مع مدير الفرع، ومدير إدارة التحقيق بالفرع ومقرر المجلس التأديبي بنغازي.

تناول الاجتماع مناقشة سير القضايا بإدارة التحقيق، والقضايا المحالة للمجلس التأديبي مع تأكيد الحاسي على ضرورة إنجاز القضايا بحيث تعكس الجهد الذي بذل فيها ومتابعتها مع الجهات التي يتم إحالتها إليها.

بالإضافة إلى التأكد على سلامة الإجراءات، وسيتم إتخاذ ما يلزم من خطوات لتطوير عمل إدارة التحقيق، وتكليفها ببعض الإختصاصات الإضافية التي من شأنها تسهيل الإجراءات.

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