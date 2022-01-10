“الحاسي” يتابع العوائق التي تواجه بلدية خليج السدرة

عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالبيضاء عبدالسلام الحاسي بمكتبه بمدينة بنغازي اجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس الحكماء، والمجلس البلدي خليج السدرة.

كما قدم عميد بلدية خليج السدرة نبذة حول المجلس البلدي الآلية التي تم إختياره بها، والمشاكل التي واجههته منذ بداية إستلامه لمهامه، ومنها إيقاف حسابات البلدية والتي أثرت على تقديم الخدمات للمواطن.

وطالب أعضاء مجلس الحكماء والمجلس البلدي بوضع حل للمشاكل التي تواجه المجلس البلدي ليتسنى له القيام بواجبه الذي أنتخب لأجله، وتقديم الخدمات للمواطنين.

وأكد الحاسي بأن الهيئة لم تقم بإيقاف أية حسابات خاصة بالبلدية، وأنها ومن خلال إستحداث مكاتب للهيئة في البلديات تسعى لتحقيق رقابة فاعلة ، مضيفاً بأنه سوف يتابع مشاكل البلدية، ووضع حلول مستعجلة لها .

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